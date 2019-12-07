كريم فهمي يُواجه هجومًا بعيد ميلاده.. والسبب تقبيلُ زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان المصري كريم فهمي، لانتقادات حادة من جمهوره، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ37، وسط أصدقائه وأفراد أسرته.

وتداول نشطاء "إنستغرام"، فيديو لكريم فهمي وهو يُقبّل زوجته أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، وهو ما جعل البعض ينتقده بشدّة كبيرة من خلال التعليقات على اعتبار أن ما قام به لا يليق بفنان معروف مثله.

وكان فهمي، نشر عددًا من صور الاحتفال عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام مع بعض رسائل التهنئة من زوجته وشقيقه الفنان أحمد فهمي.

على الجانب الآخر نشرت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي عبر حسابها الشخصي في إنستغرام صورةً تجمعها به تُهنّئه خلالها بعيد ميلاده.

وكتبت دانيا: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة ليا، ربنا يخليك ليا، أنا بحب كل حاجة فيك لوحدها، ربنا يسعدك زي ما أنت على طول بتسعدنا، ويزيد الحب اللى بينا ويبعد عننا أي شر".

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وينشغل كريم فهمي حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "ملاك"، بطولة فراس سعيد ومحمود عبد المغني وصبري فواز وأميرة العايدي وحسام داغر وآيتن عامر ولبنى ونس وأسماء جلال وتأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج محمد أحمد السبكي.

يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد ونبيل الحلفاوي ونجلاء بدر وريم مصطفى وملك قورة ومحمد سليمان ومحسن منصور ونهى عابدين ولطفي لبيب وصبري عبد المنعم وأحمد وفيق ومن تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة.

يُشار إلى أن كريم فهمي ممثل مصري، وهو شقيق الممثل والسيناريست أحمد فهمي، درس طب الأسنان بجامعة القاهرة، ودخل إلى عالم الفن بعد أن نجح بالاختبار الذي وضعه القائمون على مسلسل (عرض خاص) لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل، وقد ظهر بالمسلسل بشخصية دكتور أسنان يتمنى الدخول إلى عالم الفن.

وعام 2011 اشترك مع هشام ماجد في كتابة سيناريو وحوار فيلم "بيبو وبشير" الذي قامت ببطولته منة شلبي وآسر ياسين ومن إخراج مريم أبو عوف.

أمّا عام 2012 فقد شارك في مسلسل "حكايات بنات" كما كتب فيلم "مستر أند مسز عويس" الذي قام ببطولته حمادة هلال وبشرى ومن إخراج أكرم فريد ومسلسل "المحكمة" التفاعلي على أول قناة تلفزيونية على الإنترنت "الجمهورية دوت نت".

وفي عام 2013 كتب فيلم "هاتولي راجل" وشارك في التمثيل فيه مع مجموعة من النجوم المصريين ومن إخراج محمد شاكر خضير.