10 ممثلين في قائمة "أهم نجوم 2019" من بينهم الأميركي واكين فينيكس

مع اقتراب 2019 من نهايته، طرح موقع "آي إم دي بي" السينمائي العالمي، قائمته السنوية لأهم نجوم العام، الذين تألقوا سواء على شاشة السينما أو التلفزيون.

وتضمنت القائمة 10 ممثلين، الذين تم ترتيبهم وفقا لعدد الزيارات إلى صفحات على الموقع الأمريكي، من جانب مستخدميه زواره الفريدين شهريا، والبالغ عددهم 200 مليون زائر.

المركز العاشر

جاء في المركز الأخير بالقائمة، الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، وذلك بسبب بطولته لأكثر الأفلام جدلا خلال 2019، وهو "الجوكر" المستوحاة أحداثه عن قصص "دي سي" الهزلية، ويجسد فيه قصة "الجوكر" ألد أعداء البطل الشهير "باتمان"، والظروف التي دفعته لأن يصبح "أمير الجريمة المهرج" في مدينة "غوثام".

كما يحسب لفيلم "الجوكر" أنه صاحب أرقاما قياسية، تتمثل في كونه أول فيلم "للكبار فقط" يتخطي حاجز المليار في الإيرادات العالمية، كما أنه وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإنه الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة، في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها واكين فينيكس لقائمة "آي إم دي بي" لـ"أهم نجوم 2019".

المركز التاسع

احتلت الممثلة الأمريكية، مارغوت روبي، المركز قبل الأخير، وذلك بسبب نشاطها الفني المكثف خلال 2019، إذ أنها جسدت دور الممثلة الراحلة شارون تيت في أحداث "Once Upon a Time in Hollywood"، وهو الفيلم التاسع في مسيرة المخرج كوينتن تارنتينو، ويشهد على أول تعاون فني بين نجمي هوليوود، براد بيت وليوناردو دي كابريو.

