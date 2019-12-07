نجوم احتفلوا بعيد ميلاد نجمة فوازير رمضان شريهان الـ55

احتفل العديد من النجوم بعيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، حيث وجه بعضهم رسائل خاصة للفنانة الكبيرة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي اهتمت بتوجيه تهنئة للفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها الـ55، حيث نشرت رجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور لشريهان، ووصفتها بأنها ابنتها التي لم تنجبها والتي تتمني لها السعادة والصحة فكتبت الجداوي: "حبيبتي الغالية اوي شري أو بنتي التي لم انجبها كل سنة و أنت طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يا رب بحبك يا شري".

بينما نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها على "انستجرام" رسالة هي الأخرى لشريهان بمناسبة عيد ميلادها أكدت فيها عن شوقها للقائها فقالت فيها: "كل سنة و انتي طيبة و جميلة و طعمة يا حلوة الحلوات نفسي اقولك كلام كتير بس هستنى لما اشوفك و اقولها لك".

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بينما وجهت كذلك الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لشريهان كتبت فيها: "كل سنة وانتي أحلى حاجة في الكوكب"، كما تفاعل مع عيد ميلاد الفنانة شريهان كل من الفنانة نسرين أمين والإعلامية مريم أمين.

الفنانة شريهان انتهت منذ فترة من بروفات مسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم "كوكو شانيل" والتي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم، كما تسجل المسرحية عودة الفنانة شريهان للمسرح بعد غياب أكثر من 25 عاما، حيث أن آخر مسرحية شاركت فيها كانت "شارع محمد علي" والتي تم عرضها في عام 1991، ويشارك في بطولة المسرحية الجديدة كل من الفنانة ياسمين رئيس وإنجي وجدان والعديد من النجوم الشابة، والعمل من إخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة العدل جروب.

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