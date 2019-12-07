تامر حسني يحصل على لقب أفضل فنان مؤثر في العالم

استطاع النجم تامر حسني دخول موسوعة جينيس ريكورد العالمية، وحصل على لقب أفضل فنان مؤثر في العالم، وجاء ترشيح الفنان على الجائزة نظرًا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة “BIG APPEL” كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة “جينيس ريكورد” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دوني جونير.

وتُمنح جائزة موسوعة جينيس ريكورد العالمية، فقط للفنانين الأكثر إلهامًا وتأثيرًا في أوطانهم والعالم أجمع، والجائزة عبارة عن لوحة باسم الفنان، يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بذلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

وفي وقت سابق، أثناء ترشح تامر حسني لجائزة جينيس ريكورد العالمية، حصل الفنان تامر حسني على لقب أفضل فنان مؤثر في العالم يتخذه الشباب والفتيات مثالًا يحتذى به.

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ووجه تامر حسني، حينها رسالة شكر خاصة لإدارة مارينا مول أبوظبي، وطالب الجمهور بالتصويت له، خاصةً أن حصوله على هذه الجائزة فخر كبير بالنسبة له.

وكتب حينها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قائلًا: “بشكر إدارة مارينا مول أبو ظبي على الدعوة الكريمة لجمهوري المحترم، ورؤيتهم الخاصة بمشواري الفني والإنساني وبشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني عارف إنه صعب جدًا إن محبيني اللي أثرت فيهم من مختلف بلاد العالم إن كلهم ظروفهم تسمح إنهم يقدروا يسافروا في اليوم دا لأبو ظبي بس متأكد أن كتير هيحاولوا وبشكر اللي هيجي واللي مش هيقدر يجي وبشكر جمهور أبو ظبي وكل الإمارات على اهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمة اللي شايفها في كل مكان”.

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وأضاف: “وبشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبة وأي بلد عربي وعرب المهجر وجمهوري الأجنبي ولو حتى من خلال بوست صغير، بإذن الله لو تمت فرحتنا هيكون دخولي جينيس ريكورد هو انتصار تاريخي لكل مصري وعربي لإني صناعة مصرية عربية وفرحتي الكبرى إني أدخل التاريخ العالمي بالقيمة الفنية التأثيرية وليست العددية لإن الفن قوته في التأثير المجتمعي والأجمل إنه تأثير في المجتمعات العربية”.

وتابع: “إني أحصل عليها في هذا العمر ليه معنى كبير أوي أوي فوق ما تتصوروا يا جماعة مجرد ترشيحي بس دي حاجة كبيرة أوي إنها جاية من قلوب الشعوب العربية لتامر والله دا مكسب كبير ليا وفوزي بجائزة أشمل فنان في العالم بالتأكيد تفرحني أيضًا ولكن يسعدني أكثر لو ربنا كرمني وحقق حلمي بهذا اللقب اللي عشت من أجله ويعلم ربنا عشته بكل مشاعري إني أوصل لقلوبكم باحترام وأساهم برحلتي ومعاناتي في تشجيعكم الدائم من خلال أغانيا ولقاءاتي وأن أكون منفذ أمل ليكم ولأحلامكم في عز طاقة الإحباط المنتشره وسط شبابنا”.

واختتم تامرحديثة قائلًا: “ستبدأ رحلة التوقيع بمارينا مول أبو ظبي من 2 ديسمبر حتى يوم 6 ديسمبر”.

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