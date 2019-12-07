شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد عبده يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى فنان العرب محمد عبده مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن برنامج فنون الأداء في المجمّع الثقافي والتى تقام خلال الفترة 7 - 15 ديسمبرالجاري، والذي يقام على مسرح المجمع الثقافى فى أبو ظبى بالإمارات.

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من المقرر أن يقدم محمد عبده خلال حفله عددا من أغانيه، وهى: "ضنانى الشوق"، و"الأماكن"، "عوافى"، "المعازيم"، "وين الدليل"، "يا غافية قومى"، "أستطيع"، "تضحك معى"، "أنا من أكون"، "أحلى خبر"، "يا غافية قومى تساوت"، "مريت".

يذكرأن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.