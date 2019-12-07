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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم يطرح ألبومه الجديد "الرجل الصح" 17 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظل حكيم على قمة الغناء الفنى لما يزيد عن ربع قرن بسبب إصراره على الاختلاف وتقديم أشكال فنية حققت له مكانة خاصة فى قلوب الجماهير العربية، ولكن مازال حكيم يصر على تحقيق مزيد من النجاحات.
وبنفس الروح والإصرار يطرح ألبومه الجديد "الرجل الصح" 17 ديسمبر الحالى، وهو نفس اليوم الذى صدر به أول ألبوماته "نظرة" والذى حقق نقلة كبيرة فى سوق الأغنية، وكانت نقطة انطلاق حكيم الفنية .
الألبوم يضم عشر أغنيات صور حكيم منها 3 أغانى وهى "سيبونا فى حالنا وقلبى يا ناس والموضة السنة دى".
الألبوم شارك فى تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين والمنتج الفنى فايز عزيز وإنتاج "lion of Egypt hakim" .
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