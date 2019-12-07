شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع عن مسرحيته الجديد: مختلفة تماما عن عروض مسرح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان على ربيع فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل مسرحيته الجديدة الذي يقوم ببطولتها ويستعد لها حالياً، حيث أوضح أن المسرحية ستكون مختلفة تماماً عما اعتاد القيام به مع زملائه فى مسرح مصر طوال 7 سنوات، وهي الفترة التي شهدت بزوغ العديد من النجوم من هذا العرض.

وأضاف علي ربيع أن أول تلك الاختلافات تتمثل فى أن المسرحية ستكون عبارة عن حكاية واحدة وليست اسكتشات منفصلة، بتأكيده علي أنها ستكون أشبه بشكل المسرحيات التي اعتدنا عليها مثل "الواد السيد الشغال" و"الزعيم" و"أنا وهو وهى"، وغيرها من كافة المسرحيات التي يقوم قالبها علي حكاية واحدة يتم عرضها خلال فترة طويلة، وهو ما يعد عكس "مسرح مصر" تماماً التي كانت تقوم فكرته علي حكايات منفصلة يتم عرضها أسبوعياً على شاشة التليفزيون.

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علي جانب آخر يستعد الفنان علي ربيع للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم مثل غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، الفيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسبوع القادم.