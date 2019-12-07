شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحاته الأخيرة .. هل يخشى مينا مسعود لعنة نجاح "علاء الدين" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم المصرى العالمى مينا مسعود أثناء مقابلة له مع صحيفة "ديلى بيست" الجميع، حينما أكد أنه إلى الآن لم يتلق أية عروض منذ عرض فيلم علاء الدين، وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم على مستوى العالم بتجاوز إيراداته المليار دولار.

مينا مسعود الذي دخل النجومية من أوسع أبوابها عن طريق فيلم "علاء الدين"، والذي يعد أولى بطولاته السينمائية، عكست تلك التصريحات ربما خوفه إلي حد كبير من أن يكون الفيلم بمثابة لعنته التي تطارده خلال الفترة المقبلة بعد حيرته تجاه عدم تلقيه أي عرض حتي الآن من قبل شركات الإنتاج!.

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فالنجم الذي كان يحتفل طوال الفترة الماضية بالأرقام القياسية الذي حققها فيلم "علاء الدين" سواءً على مستوى الإيرادات أو إعجاب الجمهور بطريقة تمثيله، ربما يخاف مع مرور وقت طويل على الفيلم أن يتحول العمل إلي اللعنة التي تطارده، خاصة أنه كان ينتظر أن يكون الفيلم بمثابة بوابة يعبر من خلالها إلي أعمال بنفس الثقل خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يحصل حتي الآن وستكشف الأيام القادمة ما إذا كان علاء الدين سيكون لعنة مينا مسعود أم أن الفرص لا زالت قادمه إلي النجم المصري للسطوع أكثر في سماء هوليود.



مينا مسعود علاء الدين