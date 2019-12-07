تراند اليوم : بعد اعتراف هنا الزاهد أنها لم تر يوما سعيدا في زواجها .. نقل زوجها أحمد فهمي للمستشفى...

نٌقل الفنان أحمد فهمي إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء جراحة عاجلة ودقيقة.

وأصيب فهمي بالتهاب مزمن في منطقة "المريء" ، ما استدعى قيامه بإجراء جراحة دقيقة نظرًا لعدم قدرته على البلع أو التنفس.

وتأتي هذه الأحداث بعد أسابيع من زواجه من الفنانة هنا الزاهد التي خرجت في تصريحات إعلامية قبل ساعات وأكدت أنها منذ زواجها لم ترى يوما سعيدًا بسبب عدد من المصائب التي لاحقتهما.

وقالت هنا الزاهد إنها في شهر العسل أصيبت بالتهاب مؤلم في المرارة ، وتبين وجود حصوات داخل مرارتها ، ما استدعى لخضوعها لجراحة لاستئصال المرارة عند عودتها لمصر.

