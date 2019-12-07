تراند اليوم : فنانة شهيرة: ابنتي تردد الأدعية المسيحية مثلي .. و والدها المسلم لا يمانع...

كشفت فنانة شهيرة طبيعة التصورات الدينية التي لدى ابنتها الصغيرة بالنظر إلى كونها لدت لأم مسيحية وأب مسلم.

وقالت الفنانة كارول سماحة في مؤتمر "نساء على خط التحرش" الذي أقيم بالأردن: ابنتي تاليا لديها ديانتان ، فهي تردد المقولات المسيحية مثلي فتقول (باسم الآب والابن والروح القدس) ، ثم تقول (الله أكبر) أي أنها مسيحية ومسلمة في نفس الوقت.

واستدركت: أرى أن هذا نوع من أنواع التسامح الديني الذي لدينا في الأسرة ، فوالد طفلتي المسلم لا يمانع أن تكون ابنته بديانتين ، وهذا أبلغ رد على الناس الذين يهاجموني ويطلبون مني تنشئتها كمسلمة مثل والدها.

يُذكر أن الفنانة كارول سماحة متزوجة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

