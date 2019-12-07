الليلة.. انطلاق مهرجان جاز وأفلام جسر إلى أفريقيا بمكتبة مصر الجديدة

تنطلق فى السادسة من مساء اليوم، السبت، فى مكتبة مصر الجديدة المهرجان الدولى جاز وأفلام في نسخته الخامسة تحت عنوان "جاز وأفلام جسر إلى أفريقيا"، بالتعاون المشترك بين مكتبة مصر الجديدة وموقع سينما ايزيس الفنى، تدار الفعاليات على مدار يومى السبت والأحد وتسعى إلى التعريف بموسيقى الجاز الأفريقية الجذور من خلال العديد من الفعاليات مثل "محاضرات، عروض أفلام.

قال د.نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن الهدف من لقاءات جاز وأفلام المنبثقة

عن مهرجان جاز وأفلام الذي تأسس عام 2015 في مصر على يد المخرج السينمائى المصرى صلاح هاشم المقيم في باريس، إلى التعريف بموسيقى الجاز، الأمريكية النشأة، الأفريقية الجذور، والتعريف بتاريخها ونشأتها، وأعلامها في أمريكا، ومصر، والعالم.

أضاف حلمى، إلى التواصل من خلال هذه اللقاءات، مع ثقافات وحضارات القارة الأفريقية، وتأسيس جسر ثقافي مع أفريقيا، وبخاصة بعد أن أعلن المؤتمر

العام لليونسكو عام 2011 الاحتفال كل سنة بـ "اليوم الدولي" لموسيقى الجاز، وقد دعت الأسرة الدولية للاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان "محاضرة عن نشأة وتطور "موسيقى الجاز" في أمريكا ومصر والعالم" تعقبها مناقشة" مع الجمهور يتبعها عرض فيلم " بيانو جاز " أمريكي وثائقي طويل .

بينما فعاليات اليوم الثانى تتضمن تكريم رائد نهضة موسيقى الجاز في مصر الفنان الكبير يحيى خليل ولقاء مفتوح معه بعنوان " قصة موسيقى الجاز في مصر"، ويدير اللقاء صلاح هاشم، ثم عرض فيلم وثائقي عن الفنان الكبير "على فاركيه توريه" من مالي .