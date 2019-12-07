تحيي المطربة إليسا، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من ديسمبر، وذلك على مسرح إحدى الجامعات الخاصة في مدينةالسادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمةوالحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن المطربة إليسا كانت طرحت مؤخرا أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبناني، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل إليسا بإحدى الجامعات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.