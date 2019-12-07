تعرف على تفاصيل حفل إليسا بإحدى الجامعات الخاصة

تحيي المطربة إليسا، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من ديسمبر، وذلك على مسرح إحدى الجامعات الخاصة في مدينة

السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة

والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن المطربة إليسا كانت طرحت مؤخرا أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبناني، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.