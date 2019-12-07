الليلة.. عمرو حسن يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي الشاعر عمرو حسن ليقدم حفلين شعريين، يوم السبت 7 ديسمبر فى تمام الساعة الرابعة والسابعة مساءً على مسرح "النهر". مساءً على مسرح "النهر". أصدر الشاعر عمرو حسن 4 دواوين شعرية، هي: المهنة برقص وسيلفي وناس كافيه خلال الأعوام الماضية، وحاليًا صدر له ديوان "الوردة البلاستيك"، بمعرض الكتاب، حققت أعماله نجاحًا كبيرًا ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأعلى مبيعًا. برقص وسيلفي وناس كافيه خلال الأعوام الماضية، وحاليًا صدر له ديوان "الوردة البلاستيك"، بمعرض الكتاب، حققت أعماله نجاحًا كبيرًا ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأعلى مبيعًا.

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