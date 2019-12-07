شاهدوا مي العيدان تنتقد أمل العوضي: لبسك وايد فاضح وفيه كمية عري مو معقولة

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 09:54 صباحاً - إنتقدت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ زميلتها الإعلامية الكويتية ​أمل العوضي​ بسبب إطلالاتها وملابسها التي إعتبرتها انها فاضحة وجريئة.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالت فيه:”أمل العوضي إنتي من عيلة كثير نقدرها ونحترمها، لكن لبسك وايد فاضح وفيه كمية عري مو معقولة.. إنتوا في بنات يقتدون فيكم خاصة المراهقات.. أنا عندي سؤال هل ترضين على بنتك تلبس هيك اللبس؟”.

وأضافت: “إنتي كويتية عيب عليكي.. مو ناقصك جمال حتي تلبسي كمية العري هاد .. ليكي صور عندي بملابس محتشمة واوايت وايت كلها رقي.. راجعي نفسك أمل العوضي ومتبقي مثال سيء”.

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