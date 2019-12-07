أنغام تتألق في ليلة استثنائية ضمن موسم الرياض – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية وذلك مساء 5 كانون الأوّل/ديسمبر.

وصعدت الفنانة أنغام على خشبة مسرح “أبو بكر سالم” إلى جوار فرقتها الموسيقية، فاستقلها الجمهور بحفاوة كبيرة وغصّت قاعة السهرة بتصفيق حار رافقته صيحات حبّ وإعجاب من محبّيها.

وقدمت “أنغام” خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الجديدة والقديمة مثل “أنا وانت حالة خاصة “، “بحبك سنين في السر”، “بعتلي نظرة”، “مكتوب الشقى ليا” بالإضافة إلى الأغاني التي طلبها منها الجمهور.

أنغام تألقت خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأزرق، فبدت كعادتها بكامل أناقتها وسرقت كل الأنظار نحوها. وبعد الحفل شاركت الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الأمسية وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “الف شكر لجمهور الرياض الراقى”.

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تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونسبة مبيعات مرتفعة جدًا.

ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا”، 14 أغنية وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.