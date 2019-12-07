هالة فاخر تتصدر تريند "غوغل" بسبب صورها الأخيرة مع حسن الرداد بدون حجاب

تصدرت الفنانة هالة فاخر مؤشرات البحث على "جوجل"، الجمعة، بعد الصور المُنتشرة لها مع الفنان حسن الرداد، وظهرت فيها بدون حجاب.

وأثارت هذه الصور دهشة متابعيها خلال الصور التي التقطت لها أثناء كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش" المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهرت خصلات شعر هالة الصفراء وارتدت ايس كاب ولكن شعرها كان واضح بشكل كبير ورقبتها أيضا.

ويأتي ظهور هالة فاخر بدون حجاب بعد مرور أسابيع قليلة على خلع صابرين للحجاب وإعلانها عن اتخاذها لهذا القرار بعد تفكير طويل.

اقرا ايضاً:

حسن الرداد يشارك جمهوره كواليس لوكاندة الأوباش

Advertisements

«لوكاندة الأوباش» مسرحية غنائية استعراضية، تناسب كل أفراد العائلة، وتجمع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.. بطولة حسن الرداد، الذي يعشقه الصغار قبل الكبار، ويتمتع بشعبية جماهيرية في الوطن العربي، وتشاركه المطربة اللبنانية مايا دياب، التي تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى، كما تشارك نجمة التلفزيون المصري إيمان العاصي.

ويشارك في بطولة المسرحية، ماجد المصري، هالة فاخر، شيماء سيف، حمدي الميرغني، المطرب الشعبي سعد الصغير، وإخراج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإنتاج حمدي بدر.

قد يهمك ايضاً:

مايا دياب تغني لـ الرداد يا حسن يا خولي الجنينة

تكريم حسن الرداد في أكاديمية الفنون ويواصل تحضيرات"“لوكاندة الأوباش"