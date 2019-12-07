كارول سماحة تؤكد أنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة وأصبح لديها هاجس

اعترفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بتعرضها للتحرش لأكثر من مرة في حياتها.

حضرت سماحة مؤتمر "نساء على خط التحرش" بالأردن لدعم النساء، وحكت عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة وهي طفلة صغيرة.

وفي تقرير عرض عبر برنامج Et بالعربي، ظهرت كارول وهي تحكي أنها تعرضت للتحرش وهي طفلة مما سبب لها هاجس في حياتها.

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قالت كارول: "تعرضت كتير، بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات لمواقف وخلصت حالي منها، بصير قول أنا بلكي بنتي تعرضن لمواقف يمكن ما تقدر تخلص حالها".

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وأوضحت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها وتعطيها بعض النصائح حتى تكون واعية لأي شيء يحدث.

يشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة مشاركتها في بطولة الفيلم اللبناني "بالصدفة" من بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، تأليف كلوديا مرشليان، ومن إخراج باسم كريستو

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