مسعود يُعلن أنه لم يتلق عرضًا جديدًا منذ صدور "علاء الدين"

كشف الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود أنه لم يحصل على تجربة أداء واحدة منذ أن صدرت النسخة الجديدة من فيلم Aladdin.

على الرغم من بطولته واحدا من أضخم الانتاجات في عام 2019، قال مسعود " لقد سئمت من أن أظل صامتا بهذا الشأن، أريد للناس أن تعلم أن الأرض ليست مفروشة بالورود بعد تقديم أحدث إصدارات Disney ، مضيفا أن الكثيرون يعتقدون أنه ربح ملايين الدولارات ونال عروضا لا حصر لها وقال" لا يوجد شيء من هذا صحيح لم أتلق عرضا لتجربة أداء واحدة منذ أن صدر Aladdin.

وصرح مينا مسعود في حواره مع The Daily Beast قائلا " أنه أمر غريب بالنسبة للعديد من الأشخاص ممن لديهم هذه الأفكار بينما تفكيري مختلف عنهم مضيفا " حسنا.. حقق Aladdin إيرادات بلغت مليار دولار، هل يمكنني الحصول على تجربة أداء على الأقل.. أنا لا أتوقع تجربة أداء لدور "باتمان" ولكن على الأقل هل يمكنك أن تمنحني هذه الفرصة؟ لذا ليس دائما ما تفكر به صحيحا".

فاز مينا مسعود بالدور بعد أن تفوق على 2000 ممثل قدم تجربة أداء في فيلم جاي ريتشي الذي حقق أكثر من مليار دولار حول العالم منذ صدوره في مايو الماضي، الفيلم أحرز المركز 34 في الأفلام الأكثر ربحا في التاريخ.

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يلعب دور "علاء الدين"، مينا مسعود، وتجسد الممثلة البريطانية ذات الأصول الهندية نعومي سكوت دور "الأميرة ياسمين". كما وقع الاختيار على الممثل الهولندي من أصل تونسي مروان كنزاري لتجسيد شخصية "جعفر".

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