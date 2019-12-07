شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بطلة "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة نسرين طافش مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسل "ختم النمر" للفنان أحمد صلاح حسنى فى أولى بطولاته المطلقة، وجمعت المشاهد بينهما فى مدينة 6 أكتوبر، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، لعرضها خلال الموسم الشتوى الحالى من إنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة الفترة المضاية ، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة ختم النمر عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مشاركتها فى فيلم "نادى الرجال السرى" للنجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه.