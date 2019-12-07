تامر حسني يدخل جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

دخل المغني المصري تامر حسني موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

وتسلم حسني شهادة برقمه الجديد من "جينيس" في حفل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة.

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ونشر حسني (42 عاماً) مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه على موقع أنستقرام، وعلق عليه قائلاً: "كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين، الحمد لله، دخلت موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم".

وجاء ترشيح المغني المصري للجائزة لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة "bigappel" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يُحضر لبلده موسوعة "جينيس" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية.



