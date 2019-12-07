أنغام تتلقّى عرض زواج في حفلها في موسم الرياض وزوجها مُتّهم بالغرور

يبدو أنَّ تصرفات المعجبين مع فنانيهم المفضّلين لا تنتهي أبدًا، فبين الحين والآخر يتعرّض أحد الفنانين لموقفٍ ما مع معجبٍ من معجبيه، وآخر تلك المواقف ما حدث مع الفنانة المصرية أنغام خلال إحيائها حفلها الغنائي في الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، تظهر فيه أنغام وهي تستعد لغناء إحدى أغنياتها، فيما يقوم أحد حضور الحفل بالصراخ طالبًا منها الزواج ويقول لها: "بحبك..تتجوزيني"، ومطالبًا إياها بغناء أغنيتها: "أكتب لك تعهد".

ولم تكن أنغام قد ردّت على طلبه الأول، إلا أنها قالت ممازحةً إياه: "حاضر.. هنكتبه أكيد ما تقلقش".

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ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي لفت انتباه الجمهور يوم أمس، إذ تسلّطت الأضواء على الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام، بسبب تصرفه لحظة وصوله الرياض، حيث تداول رواد مواقع التواصل فيديو لهما لحظة وصولهما المطار واستقبالهما، ليوجه له البعض اتهامًا صريحًا بالغرور.

وكانت هذه الانتقادات قد جاءت على إثر وضع أحمد إيديه في جيوبه من لحظة وصوله المطار وحتى استقلاله للسيارة، كما أشار البعض إلى أنه يمشي رافعًا رأسه لأعلى الأمر الذي اعتبروه نوعًا من التكبُّر، وكانت من بين تلك التعليقات: "زوج أنغام جايي غصباً عنه. شدعوة هالتكبر خف علينا يابراد بت" و"خف علینا یا قمر زمانك ماشي غصب تسلم غصب لیكون ولي العهد وما عرفنا".

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وكذلك تضمّن المقطع المصور لقطاتٍ أظهرت لحظة وصول الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للمشاركة في الحفل نفسه حيث أعربت عن إعجابها بالنشاطات التي يتم تنظيمها في السعودية.



وبالعودة إلى الحفل الذي أحيته أنغام مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، فإنَّ الحفل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا جدًا، بينما قدّمت أنغام عددًا من أبرز أغانيها، كما أبدعت في غناء أغنية "يا ريتك فاهمني" وسط تفاعل الجمهور والتصفيق الحاد لها.



كما أنها خطفت الأنظار بأناقتها حيث أطلّت بفستان أزرق "تركواز" مطرز وضيق على الجسم، مع وجود ريش من ذات اللون يزين أطراف الأكمام.

فيما تصدّر اسمها قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، إذ جاءت التعليقات تفيد بأنَّ حفلها كان عبارةً عن "ملحمة غنائية بكل ما تحمل الكلمة من إبداع"، كما تداول محبوها العديد من مقاطع الفيديو والصور والمقتطفات من الحفل.

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