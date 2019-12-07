شكرا لقرائتكم خبر عن "استعجلت".. شاهد كواليس تسجيل جنات لأحدث أغنياتها بتوقيع Jezo..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات مع الموزع الموسيقى Jezo فى أغنية جديدة من ألبومها، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بعنوان "استعجلت" من كلمات علي فتحي، وألحان عماد تاج.

وقال موزع الأغنية Jezo، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع جنات من خلال هذه الأغنية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال جنات التى قدمتها من قبل.

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وكان آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتى قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذى شارك فى بطولته كل من: الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

جنات من المطربات اللاتى حققن نجاحا فى مصر، ومن أشهر أغانيها "أنت الإحساس"، و"لسه هتحلى"، و"ملهوف عليك"، و"البادى أظلم"، و"واحشنى"، و"الطفلة البريئة"، و"مش رجولة"، وغيرها.