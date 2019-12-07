شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الرابع من High Maintenance فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن عودة الموسم الرابع من مسلسل High Maintenance، في 7 فبراير من العام المقبل، فقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

يقوم ببطولة المسلسل الكوميدي "بن سنكلير"، ويظهر باعتباره شخصًا مجهول الهوية يعمل على تسليم الأعشاب في بروكلين، ويعرف فقط باسم "الرجل"، الذي يلتقى العملاء من جميع مناحي الحياة.

ومن بين نجوم الضيوف للمسلسل دان ستيفنز، جيميما كيرك، مارجريت تشو، روزي بيريز، وإيمي ريان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، كما تتجه سلسلة روايات Point Horror، التي تعد مجموعة من كتب الرعب الشابة التي صاغها مجموعة من المؤلفين منهم R.L. Stine و Christopher Pike، إلى الشاشة الصغيرة، حيث تعمل HBO Max على تطوير سلسلة مختارات من Point Horror.

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سيتم كتابة كل حلقة من المسلسل الجديد مستوحاة من خلال أحد الكتب الأصلية، مع إضافة "إيماءة الحنين إلى التسعينيات"، الفترة التي تم فيها كتابة الروايات التي نشأت فيها الكتب.

تم طرح سلسلة Point Horror رسميًا في عام 1991، على الرغم من إعادة شركة Scholastic نشر بعض كتبهم في أواخر الثمانينيات، والتى تشمل أسماء الكتب The Lifeguard من ريتشي تانكرسلي كوسيك، The Babysitter لـ R.L. Stine، وغيرهم.