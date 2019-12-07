"يا مشرفنا".. أمير كرارة يهنئ تامر حسني بـ"جينيس ريكورد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أمير كرارة، صديقه الفنان تامر حسني، بدخوله موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.
ونشر كرارة صورة لتامر، على خاصية "الاستورى"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "تستحقها بجدارة يا صاحبي، يا مشرفنا".
ومن المقرر أن يحيي النجم تامر حسني حفلا غنائيا، يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري، بمارينا مول في مدينة أبو ظبي.
يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض لموسم منتصف العام، فيلم "الفلوس" من بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
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