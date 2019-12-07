بـ"الباليرينا".. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ميرهان في الصور وهي ترقص الباليه، لتستعرض رشاقتها، وعلقت على الصور: " اللغة الخفية للروح". يُذكر أن ميرهان حسين شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، وقدمت فيه دور مغنية، وشارك في بطولته عبدالرحمن أبوزهرة، وهيثم أحمد زكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي".

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