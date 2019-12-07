مادونا تنشر فيديو يثير قلق جمهورها فيديو

السبت 7 ديسمبر 2019

اعتذرت النجمة العالمية "مادونا عن ثلاث حفلات كان المفترض أن تقام في بوسطن ضمن جولتها "Madam X" بسبب شعورها بآلام مبرحة ومازالت النجمة تتلقى العلاج.



ونشرت مادونا فيديو لمتابعيها على إنستجرام البالغ عددهم 14.6 مليون وهي تتلقى جلسات إعادة التأهيل من أجل أداء لائق مرة أخرى، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأظهر شريط الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن ابنتيها بالتبني "ستيلي وإستير" كانتا معها أثناء خضوعها لما يعرف بـ"العلاج بالدم الذاتي".

وأرفقت مغنية البوب البالغة من العمر 61 عامًا تعليقًا: " حقن الدم.. الفيتامينات عبر الأوردة.. العلاج التبتي.. الغناء والتأمل، شعرت بأنني مذهلة بعد ذلك!".

وتظهر مادونا في اللقطات وهي مستلقية على طاولة للتدليك مغطاة بملاءة بيضاء والمحاليل عبر الوريد، ويقوم جان ميشيل إيتي، طبيب العظام المتخصص في الطب الصيني التقليدي، بتدليك قدميها، وتقوم الطبيبة ماتيا بتمتمة الأصوات الغريبة باستخدام الأطباق التبتية المختلفة.

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ويبدو لاحقًا أنه يتم علاج مادونا بالعلاج بالأوزون، وهو شكل من أشكال العلاج بالطب البديل الذي يهدف إلى زيادة كمية الأكسجين في الجسم عن طريق إدخال الأوزون، وبمجرد خلط الغاز مع الدم، يتم إعادة ضخ الدم في الجسم مرة أخرى.

وعند رؤية الدم المسحوب منها، قالت:"هذا كثير، يبدو وكأنه كوب كبير من عصير البنجر"، وقالت ماتيا إن لديهم خمسة لترات من دم مادونا، لتعلق النجمة قائلة: "لكنني تلقيت علاجًا واحدًا فقط".

وأجابت ماتيا: "لقد ضخينا 3 مرات فقط"، فتساءلت نجمة البوب:" لكنك قلت إنه كان من المفترض أن أحصل على 10"، ثم أوضحت ماتيا أنها المرة الأولى التي تقوم فيها بالإجراء، فهي تريد أن "تبدأ ببطء" وترى النتيجة.

في الأسبوع الماضي، ألغيت عروض مادونا الثلاثة في مسرح بوخ وانج بوسط بوسطن لأنها أعلنت أنها تعاني من الألم وتحتاج إلى الراحة، وأوضحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "الألم الذي أصابني في الوقت الحالي كبير للغاية وعلي أن أستريح وأتبع أوامر الأطباء حتى أتمكن من العودة بشكل أفضل وأفضل".

شاهد الفيديو من هنا..