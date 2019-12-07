عاصي الحلاني يحيي حفل رأس السنة في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفل ليلة رأس السنة، 25 ديسمبر الجاري، في مدينة كولونيا بألمانيا.
ونشر الحلاني بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إلى جميع جمهوري الجميل، سأكون في 25 ديسمبر في المانيا، احتفالا بليلة رأس السنة".
واحتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ49، منذ أيام، وعلق على تويتر: " صحيح الخبر حظي أن أكون يوم مولدي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخ المعدنية من يدي والكتف".
وكان الحلاني تعرض لحادث عقب سقوطه من ظهر الحصان منذ حوالي شهرين، أدت إلى دخوله للمستشفى لإجراء عملية جراحية في الكتف.
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