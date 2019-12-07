بالصور| ريا أبي راشد رفقة ذا روك وكيفين هارت في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورًا تجمعها بالنجوم العالميين ذا روك وكيفين هارت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء مشاركتها بالعرض الخاص لفيلم "jumanji"، الذي أقيم مساء أمس بلندن. وعلقت ريا على الصور،: "هذان هما الشئ الحقيقي، هذا الثنائي الديناميكي". "Jumanji The Next Level" بطولة كل من دواين جونسون، كيفين هارت، كارين جيلان، جاك بلاك، داني ديفيتو، آشلي سكوت، ديانا راميراز، نيك جوناس، داني جلوفر، ,تأليف وإخراج جايك كاسدان.

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