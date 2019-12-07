محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان حمدي الميرغني، فيديو يكشف به على استقبال الجمهور السعودي له، وذلك خلال عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض.
وعلق الميرغني على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،: "شكرا جمهور الرياض على الاستقبال الرائع ده، بحبكم أوي، ويارب نكون دايما عند حسن ظنكم، وشكر خاص لهئية الترفيه على حسن الاستضافة".
وعرضت مسرحية "لوكاندة الأوباش"، لأول مرة، الأربعاء الماضي 4 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.
مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| هكذا استقبل الجمهور السعودي حمدي الميرغني خلال عرض "لوكاندة الأوباش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.