بالصور| مهرجان مراكش يُكرم بريانكا شوبرا.. والأخيرة تشكر الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كرم المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، مساء أمس الجمعة، النجمة الهندية بريانكا شوبرا خلال دورته الـ 18، التي تقام حاليًا.
ونشرت شوبرا، عدد من الصور أثناء تكريمها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ووجهت الشكر للمهرجان، كما جهت الشكر والعرفان لجمهورها الذي حرص على القدوم إلى ساحة جامع الفنا لحضور هذا التكريم.
وحلت بريانكا شوبرا للمرة الثانية في مهرجان مراكش، حيث سبق لها المشاركة في عام 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية.
وخلال الحفل، تسلمت شوبرا النجمة الذهبية للمهرجان من الممثل المغربي عمر لطفي، الذي أشار إلى تمتع السينما الهندية بشعبية في المغرب وتم عرض مقتطفات من أشهر أفلام بريانكا شوبرا، بالإضافة إلى الفيلم الهندي "باجيراو ماستاني" للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يكرم فيها المهرجان أحد الفنانين منذ بدء أعمال المهرجان في ساحة مفتوحة وسط الجمهور بشكل مباشر.
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