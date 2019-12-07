شاهد.. تامر حسني يدخل موسوعة جينيس.. والسبب: معرض للأطفال المشردين

أعلن تامر حسني، التفاصيل الكاملة، لدخوله موسوعة "جينيس"، كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.
وأكد "حسني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المعروض على فضائية "MBC مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه سبق وقد دعا إلى تنظيم معرضًا لملابسه خلال أفلامه والشخصية، ليذهب ريعه للأطفال المشردين بالعالم.
وأضاف الفنان، أن المعرض لاقىإقبالًا غير مسبوق، وترشيحه ليدخل موسوعة "جينيس ريكورد"، موضحًا أن هدفه كان "عمل خيري".
واقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل بمدينة أبوظبي الإماراتية.
وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.
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