فيديو.. زوجة أحمد الفيشاوي تقدم وصلة رقص في الشارع

على أنغام أغنية "جابوا سيرته" للفنانة أصالة نصري، رقصت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، في الشارع. ونشرت ندي الكامل، على صفحتها الرسمية على Advertisements موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، يظهر خروجها من سيارتها ورقصها في الشارع. موقع التواصل الاجتماعي ""، مقطع فيديو، يظهر خروجها من سيارتها ورقصها في الشارع. شاهد الفيديو..

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