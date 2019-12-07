بالفيديو.. معجب يطلب الزواج من أنغام أثناء حفلها بموسم الرياض.. والفنانة ترد

شهد حفل الفنانة أنغام، ضمن فعاليات موسم الرياض، برئاسة تركي آل الشيخ، موقفًا "غريبًا" من أحد معجبيها.

وخلال غناء أنغام، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، صحبة

المايسترو هاني فرحات، طالب أحد المعجبين، الفنانة بالزواج، قائلًا "بحبك.. تتجوزيني".

كما طالبها بغناء "اكتبلك تعهد"، لترد الفنانة قائلة: "هنكتبه

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دلوقتي".

وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الكبير، بينما قدمت أنغام عددًا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

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