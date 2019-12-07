شهد حفل الفنانة أنغام، ضمن فعاليات موسم الرياض، برئاسة تركي آل الشيخ، موقفًا "غريبًا" من أحد معجبيها.
وخلال غناء أنغام، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، صحبةالمايسترو هاني فرحات، طالب أحد المعجبين، الفنانة بالزواج، قائلًا "بحبك.. تتجوزيني".
كما طالبها بغناء "اكتبلك تعهد"، لترد الفنانة قائلة: "هنكتبه
وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الكبير، بينما قدمت أنغام عددًا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معجب يطلب الزواج من أنغام أثناء حفلها بموسم الرياض.. والفنانة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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