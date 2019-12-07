جيني اسبر تخطف الانطار بلوك جديد

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 صباحاً - خضعت الفنانة السورية السورية، جيني اسبر، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك جدي وإطلالة ساحرة خطفت بها انظار جمهورها.. وظهرت جيني اسبر في الصور مرتدية فستانًا قصيرًا خاليًا من الإثارة، ونالت صورها الكثير من التعليقات الإيجابية والاعجابات. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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