شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لتامر حسنى بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية والان مع التفاصيل

أول تعليق لتامر حسنى بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية السبت 7 ديسمبر 2019 اقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل فى مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وعلق تامر حسنى، عقب فوزه باللقب قائلاً:"كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله تامرحسني..يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم". Advertisements وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير. شاهد الفيديو من هنا..

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