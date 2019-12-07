شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة أمازون تختار أربع ممثلين جدد لـ مسلسل Wheel of Time الجديد والان مع تفاصيل الخبر
حيث تم اختيار الممثل ألفارو مورتي في دور لوجين، مع تعيين الممثل حامد أنماشون للعب لويال، بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الممثل ألكساندر ويلوم دور توم ميريلين، وقد تم اختيارالممثل يوهان مايرز في دور بادان فاين.
سيقوم الرباعى بـ لعب أدوار شرفية في المسلسل الجديد Wheel of Time، حيث ينضمون إلى أعضاء طاقم العمل الرئيسيين المعلنين سابقًا روساموند بايك، ويوشا سترادوفسكي، وماركوس روثرفورد، وزوي روبينز، وبارني هاريس، ومادلين مادن.
استنادًا إلى روايات روبرت جوردان الأكثر مبيعًا، سيدور مسلسل "The Wheel of Time" في عالم خيالي عال حيث يوجد السحر، ولكن لا يُسمح إلا لبعض النساء بالوصول إليه.
وتتابع القصة مويراين (بايك) وهي تشرع في رحلة خطرة تمتد عبر العالم مع خمسة شبان وشابات، ويُتوقع أن يكون أحدهم "التنين المولد" (سترادوفسكي)، وهو فرد قوي سينقذ البشرية أو يدمرها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".
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