جورج ميلر يقترب من إزالة الستار عن تفاصيل فيلمه الجديد Mad Max 2

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من أربعة سنوات مرت على عرض فيلم Mad Max، للمخرج العالمي جورج ميلر، ليعطى دفعة كبيرة لعشاق السينما من الأفلام ذات النوعيات المختلفة، والتى تغلب فيها على الجزء الأول من الفيلم الذى عرض لأول مرة عام 1979.

وفى تصريحات جديد للمخرج الشهير، أبدى فيها استعداده للكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد الذى سيأتى تكمله لفيلم Mad Max الذى عرض عام 2015، والذى كشف فيها بأنه يعمل في الوقت الحالى على طرح التفاصيل النهائية للفيلم الجديد.

ومن المقرر أن يزيل ميلر الستار عن فيلمه الجديد الذى سيأتى بعنوان Mad Max: The Wasteland بعد أن يعرض فيلمه القادم Three Thousand Years of Longing بطولة الممثل العالمي إدريس إلبا وتيلدا سوينتون، والمقرر أن يعرض العام المقبل.

وقال ميلر "أعمل حاليا على نسخة جديدة من السلسلة الشهيرة Mad Max، بجانب أعمالي الحالية، والتي تتيح لي التفكير في أكثر من قصة نوعية ومختلفة نتيجة الكثير من الاتجاهات التي تتطرق اليها في وقت واحد.

فيلم mad max الشهير كان من بطولة توم هاردى وروزى هنتنجتون ونيكولاس هولت ورايلى كيو وميجان جيل وناثان جونز، ومن تأليف بريندان مكارثى ونيك لاثورس ومن إخراج جورج ميلر.