شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "الخطة العامية" لـ على ربيع وعمرو عبد الجليل نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "الخطة العامية" للفنان على ربيع وعمرو عبد الجليل وتشاركهم فى بطولة العمل الفنانة غادة عادل، نهاية الأسبوع الجارى فى الديكور الخاص بالعمل الذى يقوم بمعاينته المخرج معتز التونى، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنزن ويشارك فى الفيلم الفنان محمد عبد الرحمن "توتا".

ومن ناحية أخرى يستعد على ربيع لبدء تصوير مسلسله "وصل أمانة"، وهو اسم مؤقت حتى الآن، يعرض خلال موسم دراما رمضان 2020، و يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر في مسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وهو من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحى، وشريف يسرى، وإخراج وائل إحسان، وشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من صابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفى، وملك قورة، وطارق عبدالعزيز، وولاء الشريف، ووليد فواز، وحنان سليمان.