كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد فترة غياب قصيرة بسبب وفاة شقيقتها. فبعد فيديوهات الرقص التي كانت تنشرها باستمرار، تعمد فيفي عبده هذه الايام الى نشر صور مثيرة لها مع تعليقات جدلية تتغزل بها بنفسها على طريقتها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تستعرض قوامها: “انا ما كبرتش ولا حاجة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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