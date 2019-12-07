"كنت واثق فى الفوز .. هنيدى يهنىء تامر حسنى بعد تسجيله فى موسوعة جينيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد هنيدى ، المطرب تامر حسنى بعد تتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، وذلك فى مدينة أبو ظبي الإماراتية. هنيدى، نشر صورة تامر حسنى، وعلق قائلاً :" مبروك يا مشرفنا.. كنت واثق فى الفوز". Advertisements

بوست الفنان محمد هنيدى وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.

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