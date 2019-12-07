شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Syfy تحدد يناير المقبل لعرض مسلسل The Magicians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة syfy موعد عرض الموسم الخامس الجديد من مسلسل The Magicians، فى يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

ونشرت الشبكة أول تريلر رسمى للموسم الخامس من The Magicians.

واستنادا إلى قصة ليف جروسمان، فإن الدراما الخارقة للطبيعة تدور حول مجموعة من الطلاب فى جامعة براكبليس الخاصة بأولئك الذين يتمتعون بقدرات سحرية.

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وتشمل قائمة الممثلين جيسون رالف وأوليفيا تايلور دادلى وهيل أبليتون وأرجون جوبتا وسمر بيشيل وريك ريستى وانى دوديك وخادور جاد وأسمى بيانكو.

وكانت قد ألغت شبكة syfy مسلسل Nightflyers، بعد عرض الموسم الأول منه فى ديسمبر الماضى، وبالرغم من حصول المسلسل على تقييمات عالية إلا أن الشبكة قررت إلغاءه.

بلغ متوسط ​​الموسم الأول 9.0 فى الفئة العمرية بين 18 و49، ومشاهدات وصلت إلى 395 ألف مشاهدة، وتكون الموسم الأول من المسلسل على 10 حلقات عرضت على مدى أسبوعين فى ديسمبر عام 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتدور قصته حول عام 2093، حيث يرسل فريق من العلماء على متن السفينة الفضائية Nightflyer، وهى السفينة الأكثر تقدمًا على الإطلاق، أثناء انطلاقهم فى رحلة للعثور على أشكال حياة أخرى، ومن ثم تأخذهم مهمتهم إلى حافة النظام الشمسى، لأنهم يدركون أن الرعب الحقيقى لا ينتظرهم فى الفضاء الخارجى، فهو بالفعل على سفينتهم.