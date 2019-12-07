شكرا لقرائتكم خبر عن بـ185 مليون دولار.. تايلور سويفت أكثر المطربين ربحاً فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت المغنية الشهيرة تايلور سويفت، فى حصد لقب جديد فى مسيرتها الفنية، وحصدت لقب أكثر الموسيقيين تحقيقاً للأرباح فى عام 2019، بعد تغلبها على منافسها التقليدى المغنى العالمى كاني ويست.

ووفقاً للقائمة الجديدة التى نشرتها صحيفة "فوربس"، فإن النجمة صاحبة الـ29 عاماً، حققت إيرادات فى عام 2019 وصلت لـ185 مليون دولار عائدات من ألبومها الأخير، التى تعاونت فيه مع شركة يونيفرسال ميوزيك، لتتربع على عرش أكثر المطربين تحقيقاً للأرباح، بالإضافة إلى نجاحها فى خط إنتاج ملابسها الشهير وبعض مشاريعها الأخرى.

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ويأتى فى المركز الثاني من القائمة السنوية التى تكشف عنها "فوريس"، المطرب العالمى كانى ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان بعد أن حققت ألبوماته إيرادات وصلت لـ150 مليون دولار فى عام 2019.



قائمة فوربس

وحل فى المركز الثالث من القائمة المغنى البريطانى الشهير "إد شيرين"، برصيد أرباح وصل لـ110 ملايين دولار، ومن ثم فريق "إيجلز" الشهير الذى حقق إيرادات عن أغانيه فى عام 2019 وصلت لـ100 مليون دولار ليحتلوا المركز الرابع، بينما حصدت المطربة الشهيرة بيونسيه على المركز السادس فى القائمة السنوية بعد أن حققت81 مليون دولار، لتتساوى مع المطرب جاى زى بنفس المبلغ.

ووصلت عائدات أكثر 10 مطربين فى عام 2019، على أكثر من مليار دولار، مقارنة بالعام الماضى الذى وصل لـ886 مليون دولار، عن ألبوماتهم وحفلاتهم الغنائية، قبل الضريبة خلال فترة تسجيل النتائج من يونيو إلى يونيو الماضى.