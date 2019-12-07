شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يكشف تفاصيل إجرائه عمليه جراحية فى المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم أحمد فهمى جمهوره، بعد خضوعه لعملية جراحية فى المرىء، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد معاناته من الآلام فى هذه المنطقة قبل أكثر من عام وقام بعلاجها أكثر من مرة.

وقال فهمى لـ"الخليج 365" أن إصابته بارتجاع المريئ ليست أمر جديد وأنه عالجه أكثر من مرة طوال الفترة الماضية، الا أنه شعر بالآلام تداهمه من جديد مشيرا إلى أنه أجرى بعض الأشعة وتطلب الأمر اجراء عملية جراحية للقضاء على هذه الآلام وأنه يقضى حاليا فترة استشفاء فى منزله بعد العملية.

وقارب فهمى على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم"العارف" مع أحمد عز وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء ويشارك فى بطولته محمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد وأحمد خالد صالح وحازم ايهاب، ويجسد فيه شخصي بعيدا تماما عن الكوميديا المعتاد عليها.

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ويستعد أحمد فهمي لفيلم كوميدي جديد بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" والذي يشاركه البطولة مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة ما بين مصر وأوروبا، وايضاً بعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى للعرض فى رمضان المقبل