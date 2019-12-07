شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم أحمد فهمى لإجراء عملية بالمرىء داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد فترة ليست بالطويلة على تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لحالة إعياء في شهر العسل.

وانتهى مؤخرا أحمد فهمى من تصوير مشهد واحد فقط ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز فى أسوان، حيث سافر فهمى إلى أسرة العمل هناك خصيصاً من أجل هذا المشهد الذى يظهر فيه كضيف شرف، نظراً للصداقة القوية التى تجمعه بكريم وأيضا المخرج أحمد الجندى.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

ويستعد أحمد فهمى لفيلم كوميدى جديد بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" يشاركه البطولة مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره خلال شهر ديسمبر الحالى ما بين مصر وأوروبا، وأيضاً يعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى للعرض فى رمضان المقبل.