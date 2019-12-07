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شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات تحدين أنفسهن مع سحر الآيس كريم.. منهن سلمى حايك وشريهان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن المرأة دائما تحب الاهتمام بشكلها ومظهرها وارتداء الفساتين المناسبة دائما، وبالأخص الفنانات اللاتى يحرصن على الظهور فى أفضل حالاتهن وأناقتهن أمام جمهورهن.
ولكن لكل قاعدة شواذ، فبالرغم من اهتمام الفنانات بمظهرهن ومراعاة ذلك أثناء التصوير بالأخص، إلا أن بعض الفنانات تحدين أنفسهن وظهرن بصور أثناء تناولهن "الآيس كريم"، ولم يخفن أن يظهرن بشكل غير لائق خلال الصور اللاتى نشرهن على حساباتهن الشخصية.
وقائمة الفنانات كبيرة، ومن ضمن هؤلاء الفنانات، ريهانا، سلمى حايك ، سيلينا جوميز، كاتى بيرى، كيم كاردشيان، شريهان، مايا دياب، ساندى.
ريهانا
ساندى
سلمى حايك
سيلينا جوميز
شريهان
كاتى بيرى
كيم كارداشيان
مايا دياب
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