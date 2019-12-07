صور وفيديو| مصطفى فهمي وشريف منير وهالة صدقي يحتفلون بعيد ميلاد مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل عدد من أصدقاء الجراح العالمي، الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ84، وذلك مساء أمس الجمعة، في أحد الأماكن الخاصة، وكان ضمن الحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة.

ومن بين هؤلاء النجوم، الفنان مصطفى فهمي، وشريف منير، وهالة صدقي.

وحضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء المقربين للدكتور مجدي يعقوب، الذين أحضروا له "تورتة" خاصة، وغنوا له أغنية "ارسم قلب"، التي طرحت عام 2016، لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز تعليقات النجوم على حضور عيد ميلاد مجدي يعقوب:

فاتن موسى

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة لزوجها الفنان مصطفى فهمي تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مصطفى فهمي اليوم مع سير بروفيسور مجدي يعقوب، قامة وقيمة في احتفالية عيد ميلاده".

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هالة صدقي

كما نشرت الفنانة هالة صدقي صورة تجمعها بالدكتور مجدي يعقوب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل عيد ميلاد لأكبر قلب سير مجدي يعقوب".

شريف منير

فيما نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بيعقوب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حصلى عظيم الشرف حضور عيد ميلاد سير مجدي يعقوب".

ويحتفل الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ84، اليوم، رغم أنه من موليد 16 نوفمبر 1935.

يذكر أن 27 نوفمبر الماضي، قامت مدينة أسوان بالاحتفال بتمثال الدكتور مجدي يعقوب، وحضر فعاليات الاحتفال "ليزا" نجلة الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور محسن سليم مصمم وصانع التمثال.