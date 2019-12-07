محمد إمام في الطفولة ومي حلمي ببدلة وكرافته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سارة نخلة

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربك رب قلوب وعلى نياتكم ترزقون".

شام الذهبي

نشرت شام ابنه الفنانة أصالة صورة تجمعها بأشقائها علي وآدم طارق العريان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "جمعة مباركة".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، وفستان أسود.

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محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة له من الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من إحدى الكافيهات، وعلقت :"اقتل الجزء الذي يعتقد أنه لا يستطيع البقاء على قيد الحياة، بدون شخص آخر".

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" وكرافته سوداء.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جلباب" ملون.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية من اللون الأبيض.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية من اللون الفضي، وشعر كيرلي، وعلقت: "اجعلي من العالم مسرحك وتألقي دائما".