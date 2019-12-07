نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي والهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والهلال السوداني، المقامة الاَن على استاد الأهلي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدورى المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " أهلي فايلر، برافو، ممكن في الشوط الثاني لو وليد هيتغير يتقدم قفشة مكانه وينزل ديانج، وممكن كمان أزارو يستكمل الثقة بنفسه بعد الماتش اللي فات وينزل مكان أجايي".

وكانت النتيجة حتى الاَن 2-0 لصالح النادي الأهلي.