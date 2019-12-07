"بقيت كويسة".. بدرية طلبة تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - طمأنت الفنانة بدرية طلبة جمهورها، بعد تعرضها لأزمة صحية، أثناء تواجدها في السعودية، وذلك في أول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة "لوكاندة الأوباش".

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بـ"إنستجرام": "بشكر كل الحبايب اللي سألوا عليا واطمنو على صحتي أنا لحمد الله بقيت كويسة ببركة ربنا وبركة دعائكم وحبكم ليا ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بتعليقاتكم الحلوة ويارب ما تشوفو شر ابدا الحمد الله دائما وابدا الحمد الله حمدا كثيرا مباركا".

وكشفت بدرية عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات خاصة لمصراوي، قائلة: "لما تعبت ودوني المستشفى عملت فحوصات وخدت مسكنات عشان أكمل شغلي".

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وأضافت: "لكن بعد كدا الألم في جنبي كان رهيب فطلبولي الإسعاف في الأوتيل وعمل اللازم، والحمد الله على كل حال، هما مسابونيش هنا ودلوقتي أنا زي الفل ولما انزل مصر هكمل الفحوصات".

ونشرت الفنانة منى فاروق، الأربعاء الماضي مقطع فيديو للفنانة بدرية طلبة، ظهرت خلاله وهي نائمة على السرير بعد تعليق المحاليل الطبية لها، وفي نفس الوقت تقوم بوضع المكياج للمشاركة في أولى عروض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض.

‏"لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وبدرية طلبة وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبدالفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎.‎