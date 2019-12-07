شاهد : بدور البراهيم تواصل الهجوم على هند القحطاني وتكشف عن حقيقة أصولها القبلية!

واصلت بدور البراهيم في مقطع آخر، نشرته عبر حساباتها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، الرد على هند القحطاني. وفي المقطع ردت البراهيم على التشكيك في جنسيتها السعودية، حيث قالت “احنا أصولنا عنوز من الرياض، والمنطقة الشرقية عبارة عن تجمع قبائلي مثل عتبان وعنوز والقحاطين، وهذا أمر معروف”.

وأضافت البراهيم “من 100 سنة أو 200 سنة موجودين في الرياض، ومن يشكك في جنسيتي فهو مخطئ، وتزوجت هنا وعندي عيال ومنفصلة”. وتابعت “انا أعتذر أني نصحت ناس لا تسوى، ومرفوع عنها القلم، لأن المجنون مرفوع عنه القلم ، حتى ربك لن يحاسبه، وأنا حجابي ليس حجاب الزي الإسلامي وهذه حرية شخصية وأنا ما أحث البنات عليه، وكل واحد عقله في رأسه ويعرف خلاصه وهذا الشيء غلط وأنا أعترف”. واختتمت البراهيم المقطع موجهة رسالة للقحطاني “أي واحدة مطرودة وعايشة لحالها ومنبوذة عن أهلها هذه ما فيها خير أصلاً حتى يتم نصيحتها، وأنا أظن إنك فاهمة قصدي، فأنتي إمعة”.